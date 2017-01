26 கோடி பேருக்கு ஜன்தன் வங்கி கணக்குகள் தொடக்கம்... பிரணாப் பெருமிதம்

நாடாளுமன்ற கூட்டுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி ஏழைகளுக்காகவே மத்திய அரசு செயல்படுவதாக கூறினார். 26 கோடி பேருக்கு ஜன்தன் வங்கி கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

President Pranab Mukherjee said in Parliament that federal government opens Jantan bank accounts for 26 million People. Government working for the welfare of Poor, weak, divided state policy, Dalits.