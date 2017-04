2ஜி வழக்கு: கனிமொழியின் இறுதி வாதம் நிறைவு... ஜூலை 15-ல் தீர்ப்பு தேதி அறிவிப்பு?

ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்றை முறைகேடு வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட திமுக எம்.பி. கனிமொழியின் இறுதி வாதம் இன்று நிறைவடைந்தது. இந்நிலையில் வரும் ஜூலை 15-ந் தேதி இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு தேதி அறிவிக்கப்படலாம் என

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In 2G spectrum and Kalaingar TV case, M.P.Kanimozhi has concluded her final argument. The conviction date will be announced on July 15.