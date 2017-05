பெரும் திட்டத்துடன் ஊடுருவ எல்லையில் காத்திருக்கும் பயங்கரவாதிகள்... தயார் நிலையில் 3000 வீரர்கள்

ஜம்மு- காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஊடுருவ காத்திருக்கும் பயங்கரவாதிகளை பிடிக்க இந்திய ராணுவத்தினர் 3,000 பேர் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.

English summary

The Indian Armed forces are undertaking a major operation in Kashmir to snuff out terrorists. The operation comprising nearly 3,000 security personnel is being undertaken after videos of terrorists moving around freely in the Shopian district surfaced.