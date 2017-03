உ.பி. சட்டசபை தேர்தல்... 3600 வேட்பாளர்களுக்கு டெபாசிட் கோவிந்தா!

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் 300-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் பாஜக வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மை பலம் பெற்றதால் அதில் போட்டியிட்ட 3,600 வேட்பாளர்கள் தாங்கள் செலுத்திய டெபாசிட்டை இழந்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

3,600 contestants who were contested in UP election 2017 have lost their deposits which was paid at the nomination.