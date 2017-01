மேகாலயா ராஜ்பவனை லேடீஸ் கிளப்பாக மாற்றிய சண்முகநாதனின் பிஆர்ஓ சின்மோயி டிஸ்மிஸ்!

மேகாலயா ஆளுநர் மாளிகையை இளம் பெண்கள் கிளப்பாக மாற்ற சண்முகநாதனுக்கு உதவியாக இருந்த சின்மோயி பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 12:56 [IST]

English summary

Three aides of the Meghalaya Raj Bhavan were sacked a day after Governor Shanmugathan resigned.