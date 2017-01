காஷ்மீரில் பனிச்சரிவில் உயிரிழந்த 3 பேரின் உடல்கள் இன்று தனி விமானத்தில் தமிழகம் வருகை

காஷ்மீர் பனிச்சரிவில் சிக்கி 3 தமிழகர்கள் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் உடல்கள் இன்று மாலை தனி விமானம் மூலம் தமிழகம் வரும் என தெவிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Avalanche hits in jammu-Kashmir's Gurez in Army camp lost week. In that incident over 20 soldiers were killed. Among them 3 persons belongs to Tamil nadu. Their bodies will be brought in separate air force flights by today evening.