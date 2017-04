ரூ. 13-க்கு 3 வேளை உணவு வேண்டுமா... உடுப்பி இல்ல... உ.பி.க்கு செல்லுங்க

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் ரூ.13-க்கு 3 வேளை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கவுள்ளதாக முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்தார்.

English summary

Like TamilNadu, UP CM Yogi Adidhyanath going to start Annapurna canteens for poor people. They can eat 3 times for only Rs. 13.