கை கோர்த்த 3000 பஞ்சாப் விவசாயிகள்.. ‘நாங்கள் அனாதைகள் இல்லை’.. கண் கலங்கிய அய்யாகண்ணு!

பஞ்சாப் மாநிலம் பாரதிய கிசான் யூனியனைச் சேர்ந்த 3000 விவசாயிகள் இன்று டெல்லி சென்று போராடும் தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். அப்போது விவசாயி அய்யாகண்ணு கண் கலங்கியவாறு ஆதரவை ஏற்றுக் கொண்டார்.

English summary

3000 Punjab farmers, members of Bhartiya Kisan Union has met protesting farmers in Delhi today.