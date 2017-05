கட்டுப்பாடுகள் பலமாக இருந்தும் நீட் தேர்வில் ஆள்மாறாட்டம் செய்த 4 பேர் கைது...இது கோவா ஸ்டைல்!

நீட் தேர்வுக்கு பலத்த கட்டுப்பாடுகள் இருந்தும் ஆள்மாறாட்டம் செய்து கோவா மாநிலத்தில் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The Goa police arrested 4 Bihar youths in the state for impersonating during the National Eligibility-cum- Entrance Test (NEET) held yesterday for admission to medical courses.