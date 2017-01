ஷாப்பிங் மால் சுவர் இடிந்து விழுந்து 4 பேர் படுகாயம்... பெங்களூருவில் பரபரப்பு

பெங்களூருவில் ஷாப்பிங் மாலில் உள்ள சுவர் இடிந்து விழுந்தது. இதில் 4 பேருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A part of a shopping Mall's rear wall came crashing down on Monday injuring four people in Bengaluru.