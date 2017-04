நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம்- நக்சல் தாக்குதலில் பலியான தமிழக வீரர்களின் பெற்றோர்கள் பெருமிதம்

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நக்சல்கள் நடத்திய தாக்குதலில் பலியான தமிழக வீரர்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தங்களின் மகன் நாட்டுக்காக உயிர்தியாகம் செய்திருப்பதாக கூறினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Drenching roots of the nation with their blood 25 heroes inspired by the motto of #NationFirst made supreme devotion to our motherland. pic.twitter.com/5To465Vdz4

English summary

Drenching roots of the nation with their blood 25 heroes inspired by the motto of Nation First made supreme devotion to our motherland. 26 jawans including 4 Tamilians were killed and six injured in an ambush in the Burkapal area of Sukma on Monday afternoon, officials said.