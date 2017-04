மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியின் காரை பின்தொடர்ந்ததாக 4 பேர் கைது

டெல்லியில் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியின் காரை பின்தொடர்ந்ததாக 4 இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

4 Students of Delhi University was arrested for allegedly chasing Union Minsiter Smriti's car in central Delhi.