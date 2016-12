ஹைதராபாத் முத்தூட் நிறுவனத்தில் கொள்ளை: 40 கிலோ அடகு நகைகளை அள்ளிச்சென்ற மர்மநபர்கள்!

ஹைதராபாத்தில் முத்தூட் நிறுவனத்தில் இருந்து 40 கிலோ தங்கத்தை கொள்ளையர்கள் அள்ளிச் சென்றுள்ளனர். அத்தனையும் அடகு வைத்த நகைகள் என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

40 kg of gold theft in Muthoot finance. These jewels are belongs to public who borrow loan for jewel. Police filed a complaint and starting inquiry.