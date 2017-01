விவசாயிகள் தற்கொலை 42 சதவீதம் அதிகரிப்பு..மகாராஷ்டிரம் முதல் இடம்.. தமிழகத்தின் நிலை என்ன?

விவசாயிகளின் தற்கொலை 2014ம் ஆண்டை விட 2015ஆம் ஆண்டு 42 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. விவசாயக் கூலிகளின் தற்கொலை 2 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

National Crime Records Bureau revealed new data about farmer suicides. According to that, farmer suicides increased 42% in 2015 than 2014.