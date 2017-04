கொளுத்தும் வெயிலில் சுருண்டு விழுந்து 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலி.. ஆந்திரம் தெலுங்கானாவில் மக்கள் அவதி

கொளுத்தும் வெயிலில் சுருண்டு விழுந்து 50க்கும் மேற்பட்டோர் ஆந்திரம் மற்றும் தெலுங்கானவில் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Heat stroke deaths in Telugu states has been put at 28 in Telangana and 20 in Andhra Pradesh.