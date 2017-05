நீட் தேர்வு தில்லுமுல்லு...வினா தாள் லீக் செய்ய முயன்ற 5 பேர் பீகாரில் கைது!

நாடு முழுவதும் நேற்று நடந்த நீட் தேர்வின் வினா தாளை லீக் செய்ய முயன்றதாக பீகாரில் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 8, 2017, 12:31 [IST]

English summary

Five persons, including a law and two medical students besides a deputy centre superintendent, were arrested while allegedly trying to leak the National Eligibility Cum Entrance Test (NEET-2017) question papers in Bihar.