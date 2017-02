ரூ.50 கோடிக்கு குறைவாக வர்த்தகம் செய்யும் நிறுனங்களுக்கு 5% வரி குறைப்பு

ஆண்டுக்கு 50 கோடி ரூபாய்க்கு குறைவாக வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு 5 சதவீத வரி குறைக்கப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Finance minister Arun Jaitely announced today in budget that 5% tax reduction for companies doing business for less than Rs 50 crores. small companies will get benefit by this Arun jaitely says.