பஹ்ரைனில் 500 இந்திய தொழிலாளர்கள் உணவின்றி அவதி... நடவடிக்கை எடுக்க சுஷ்மா உத்தரவு

அரபு நாடுகளில் ஒன்றான பஹ்ரைனில் 500-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய தொழிலாளர்களுக்கு அந்நாட்டு நிறுவனங்கள் ஊதியம் வழங்காததால் உணவுக்கு வழியின்றி தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Nearly 500 laborers through social media appealed to the Indian government for help saying that for past few months they have not been paid salaries and are living on food handouts. They are employed with a Bahraini private company.