ரூ. 5000 டெபாசிட் செய்யும் போது விசாரணை கிடையாது… ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு

5000 ரூபாய் வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்யும் போது விசாரணை நடத்தப்படும் என்ற ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்பு திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது.

English summary

After huge protests against banks interrogating people who deposited more than 5000 in demonetized currency notes, the RBI amended its December 19 notification today.