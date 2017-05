ஜோக்கர் படத்திற்கான தேசிய விருதை பெற்றார் இயக்குநர் ராஜூமுருகன்

சிறந்த தமிழ் படத்திற்கான தேசிய விருது ஜோக்கர் படத்திற்கு கிடைத்துள்ளது.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 19:45 [IST]

English summary

64th National Awards: Raju Murugan's Joker has gets best tamil film