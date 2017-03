லஞ்சத்தில் இந்தியா முதல் இடம்.. ஆய்வில் ஷாக் தகவல் !

வாங்குவதில் இந்தியா முன்னிலையில் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது என லஞ்சம் அளவினை சர்வதேச வெளிப்படைத்தன்மை அமைப்பு ஆய்வு செய்ததில் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

India had the highest bribery rate among the 16 Asia Pacific countries surveyed by Transparency International.69% Indians have to pay bribe says the report