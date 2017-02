பாதுகாப்பு படை அதிரடி வேட்டை.. சத்தீஸ்கரில் 7 நக்சலைட்கள் சுட்டுக்கொலை

சத்தீஸ்கரில் போலீசாருக்கும், நக்சலைட்டுகளுக்கும் இடையே நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் 7 நக்சலைட்டுகள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர்.

English summary

Seven Naxals were killed in a fierce gun-battle with security forces in Chhattisgarh's Narayanpur district today, police said.