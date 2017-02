கராத்தே பயிற்சியின் போது காயம்.. 7 வயது சிறுமி பரிதாபமாக பலியான சோகம்

கராத்தே பயிற்சியின் போது காயம் அடைந்த 7 வயது சிறுமி பரிதாபமாக பலியான சோகம் நொய்டாவில் நடந்துள்ளது.

English summary

In a freak accident, a seven- year-old girl today died after she was hit on her nose during Karate training at a school here, police said.