போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் சோட்டா ராஜனுக்கு 7 ஆண்டு சிறை… சிபிஐ கோர்ட் அதிரடி!

போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் சோட்டா ராஜனுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை விதித்து சிபிஐ கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

A Court has given 7 years prison to Chhota Rajan in a fake passport case.