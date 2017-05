நாகாலாந்துக்கு இறைச்சிக்காக கடத்தப்பட்ட 75 அஸ்ஸாம் தெருநாய்கள்- 4 பேர் கைது

நாகாலாந்துக்கு இறைச்சிக்காக 75 அஸ்ஸாம் நாய்கள் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாய்களை கடத்தியதாக 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Assam police rescued around 50 dogs while they were being smuggled to neighbouring state Nagaland.