மூத்த குடிமக்களின் முதலீட்டுக்கு 8% வட்டி உத்தரவாதம்!!! - அருண் ஜேட்லி

மூத்த குடிமக்களின் முதலீட்டுக்கு 8 சதவீதம் வட்டி உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Finanace Minister Arun jaitely announced in general budget that 8% interest on the investment guarantee senior citizens. And also he said Aadhaar-based welfare system for the elderly with health information, will also be executed.