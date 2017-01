பொது பட்ஜெட்.. ரயில்வே பட்ஜெட்.. 92 ஆண்டு வழக்கம் ஏன் மாறுகிறது?

பொது பட்ஜெட், ரயில்வே பட்ஜெட் என்று 92 ஆண்டு காலம் வழக்கத்தில் இருந்த முறை இந்த ஆண்டு முதல் மாற்றப்படுகிறது. ரயில்வேயின் வளர்ச்சிக்காகவே இப்படி செய்யப்படுவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

English summary

The railway Budget will be merged with the general Budget from 2017-18 financial year.