புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பபட்ட 13 வயது சிறுமி 8 ஆசிரியர்களால் பலாத்காரம்.. ராஜஸ்தானில் பயங்கரம்

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 13 வயது சிறுமி ஒருவர் 8 ஆசிரியர்களால் ஓராண்டாக பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A 13-year-old cancer patient from Bikaner's Nokha has alleged rape and blackmail by eight of her teachers at a private school in 2015