ப.சிதம்பரம் வீட்டில் ரெய்டு எதிரொலி.. முதலீட்டு மேம்பாட்டு வாரியத்தை கலைக்க மத்திய அரசு முடிவு

ஆன்லைன் மூலம், சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சகத்திடமே அனுமதி கேட்டு முதலீடு செய்யும் நடைமுறையை கொண்டுவர மத்திய அரரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

The Union Cabinet is likely to do away with Foreign Investment Proposal Board or the FIPB. The decision comes a day after the CBIconducted raids at the residence of former union minister, P Chidambaram and his son Karti in connection with FIPB violations.