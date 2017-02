குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் திடீர் தீ விபத்து-உடனடியாக அணைக்கப்பட்டதால் சேதம் தவிர்ப்பு

குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையின் கணக்குப் பிரிவில் இன்று திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. விரைந்த வந்த தீயணைப்புத்துறையினர் உடனடியாக தீயை அணைத்ததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.

English summary

A fire broke out in the accounts branch of Rashtrapati Bhavan on Friday morning. Six fire brigade trucks were rushed to the sport and the fire was doused within 10 minutes. The cause of the fire is suspected to be a short-circuit and further probe is underway.