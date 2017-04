அந்தரங்க வீடியோவை வெளியிடுவதாக மிரட்டிய காதலன்.. தூக்கில் தொங்கிய டெல்லி பல்கலைக்கழக மாணவி!

அந்தரங்க வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவதாக காதலன் மிரட்டியதால் விரக்தியடைந்த டெல்லி பல்கலைக்கழக மாணவி வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

English summary

The girl left behind a suicide note blaming her lover for her death. The girl's family alleged that she had recently lodged a rape complaint at the Model Town police station but the cops failed to act on it.