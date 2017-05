இதுக்கு நீ செத்தே போயிடலாம்.. காதலனுடன் பேசிய பெண்ணை சரமாரியாக சுட்ட தந்தை.. சகோதரர்..!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் காதலனுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த பெண்ணை அவரது தந்தையும் சகோதரரும் சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A girl shot by her father and brother in UP for fall in love with a guy. The girl is in srious condition admitted ih hospital.