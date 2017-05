சப்-கலெக்டரை காதலித்து திருமணம் செய்யும் எம்.எல்.ஏ! கேரளா முழுக்க இப்போ இதுதான் பேச்சு

அரசியல்வாதியும், அதிகாரியும் திருமணம் செய்துகொள்வது மிகவும் அரிதானது என்பதால் கேரளாவில் தற்போது இந்த திருமணம் குறித்துதான் மக்கள், விவாதித்து வருகிறார்கள்.

English summary

It is a love story like none other. A Congress MLA in Kerala is all set to tie the knot with a woman IAS officer. K S Sabarinadhan, Congress MLA from Aruvikkara in Kerala announced his decision to wed Thiruvananthapuram sub-collector Divya S Iyer on his facebook page on Tuesday. The news of the unconventional couple is buzzing throughout the state.