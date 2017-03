அமெரிக்காவில் இருந்து வாட்ஸ் ஆப் மூலமாக மனைவியை டைவர்ஸ் செய்த ஹைதராபாத் இளைஞர்!

தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாதைச் சேர்ந்த ஒருவர் அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டு இந்தியாவில் உள்ள தனது மனைவியை விவாகரத்து செய்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A Muslim man who is working in New York has divorced his wife who is in India by saying talaq three times and sent it through Whats App.