ராஜஸ்தானில் இஸ்லாமிய மாட்டு வியாபாரி அடித்துக்கொலை.. பசு காப்பாளர்கள் வெறித்தனம்

ராஜஸ்தானில் இஸ்லாமிய மாட்டு வியாபாரி ஒருவர் நடுரோட்டில் வைத்து அடித்துக் கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 16:34 [IST]

English summary

Pehlu Khan, one of the 15 people who were attacked while transporting cows, died two days after being brutally beaten up. The other men are recuperating at an Alwar hospital yet Rajasthan's home minister blames the victims.