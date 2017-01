கேமராவை ஆன் செய்து விட்டு தூக்கில் தொங்கிய கள்ளக்காதல் ஜோடி.. கேரளாவில் அதிர்ச்சி

கேரளாவில் கள்ளக்காதல் ஜோடி ஒன்று தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 8:16 [IST]

A pair commit suicide in Kerala due to illicit love. while committing suicide that pair switched on their camera and mobile camera for video record.