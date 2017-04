மோடி போல் வேடமிட்டவர் சாட்டையால் அடிப்பது போல் விவசாயிகள் நூதன போராட்டம்!

டெல்லியில் மோடி போல் வேடமிட்டவர் சாட்டையால் அடிப்பது போல் விவசாயிகள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Farmers protest going 0n 36th day in delhi. In this protest a person who apeared like modi beat the farmers with the belt.