பூரி ஜெகந்நாதர் கோயிலில் 11 வயது மாற்றுத் திறனாளி சிறுமி பலாத்காரம்.. காமக்கொடூரனை துவைத்த மக்கள்!

ஓடிசா மாநிலம் பூரி ஜெகந்நாதர் கோயிலுக்குள் 11 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த காம கொடூரனை பொதுமக்களே அடித்து துவைத்த போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

English summary

A physically challenged minor girl was allegedly raped by a youth inside the premises of Lord Jagannath temple.