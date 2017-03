டிவிட்டரால் வந்த மாற்றம்.. ஓவர் வெயிட்டால் அவதிப்பட்ட போலீஸ்காரருக்கு ஆப்ரேஷன்

மத்தியபிரதேசத்தில் அதிக உடல் எடையால் அவதிப்பட்டு வந்த போலீஸ்காரர் ஒருவருக்கு இன்று கேஸ்ட்டிரிக் பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Madhya Pradesh policeman, whose weight problem became a subject of online discussion after he was fat-shamed by writer-columnist Shobhaa De on Twitter, today underwent a gastric bypass surgery here.