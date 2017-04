நான் எடுத்த முடிவுகளால்தான் செல்போன் கட்டணம் குறைந்தது.. 2ஜி வழக்கில் ஆ.ராசா வாதம்

2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் முறைகேடு வழக்கில், தான் எடுத்த முடிவுகளால்தான் செல்போன் கட்டணம் குறைந்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் ஆ.ராசா இறுதி வாதத்தில் முன்வைத்தார்.

English summary

Ex-telecommunication minister A Raja concluded his final arguments in 2G scam case and also argued that because of his attempts cellphone usage tariff rates are cheaper.