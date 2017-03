பேஸ்புக், டிவிட்டரில் மூழ்கும் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெங்களூர் இளைஞர் என்ன செய்தார் தெரியுமா?

பெங்களூரில் உள்ள 3 ஏரிகளை தனியொருவராக இருந்து சுத்தம் செய்து வெற்றிகண்டுள்ளார் பெங்களூர் இளைஞன்.

English summary

A young man in Bengaluru has cleaned 3 lakes by installing artificial floating islands.