மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை.. பேஸ்புக் லைவில் வீடியோ வெளியிட்ட என்ஜினியரிங் மாணவர்

தேர்வுகளில் தொடர்ச்சியாக தோல்வியடைந்ததால் மனமுடைந்த பெங்களூரு மாணவர் மும்பையில் 19வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Deeply bereaved with suicide of a young boy in the city. We urge the youngsters to reach out to us #WeAreListening

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 13:55 [IST]

English summary

A third year engineering student of a reputed college committed suicide by jumping from the 19th floor room of a five-star hotel in Bandra on Monday. Just before jumping to death, he shot a video and uploaded it on a social networking site.