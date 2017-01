பெங்களூருவில் 3 மாடி கட்டடம் இடிந்து விபத்து- ஏராளமானோர் சிக்கியுள்ளதால் பதட்டம்

பெங்களூருவில் மூன்று அடுக்கு மாடிக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. கட்டுமானப் பணியின் போது விபத்து ஏற்பட்டதால் ஏராளமான தொழிலாளர்கள் சிக்கியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A three storey under construction building collapsed early Sunday morning in Bengaluru. While some Labourers sustained injuries, some are feared trapped in the debris.