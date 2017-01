வீறிட்டழுத குழந்தையை மாடிப்படியில் தூக்கி எறிந்த தாய்.. அதிர்ச்சி தரும் வீடியோ

டெல்லியில் தாய் ஒருவர் தனது கைக்குழந்தையை மாடிப்படியில் வீசியெறிந்துள்ளார். பதபதைக்க வைக்கும் அந்த வீடியோ காட்சி தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

A woman throws her baby in stairs at delhi. she throwed her small baby due to family issue.