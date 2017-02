காதலியுடன் தனித்திருந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியானதால் ஷாக்... கேரளாவில் இளைஞர் தற்கொலை

கேரளாவில் காதலர் தினத்தன்று எடுத்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டதால் வேதனையடைந்த இளைஞர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

English summary

A young man who was attacked, filmed and targeted with a video on social media by moral vigilantes on Valentine's Day, was found hanging outside his home in Kerala's Palakkad district on Thursday.