அரசின் நலத் திட்ட உதவிகளை பெற ஆதார் எண்ணை கட்டாயமாக்கக் கூடாது – சுப்ரீம் கோர்ட்

நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெற ஆதார் எண் கட்டாயமல்ல என்று உச்சநீதிமன்றம் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Aadhaar can't be mandatory for social welfare schemes but can be used for non-benefit schemes. Our earlier order is very clear. You can't stop government from using Aadhaar for non-benefit schemes like Income Tax," Chief Justice of India JS Khehar said