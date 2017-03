வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஆதார் எண் கட்டாயம்!

வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஆதார் எண்ணை கட்டாயமாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

central government have planned Aadhaar number mandatory for Filing of Income Tax Account.