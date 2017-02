ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க "ஆதார்" கட்டாயம்.. ஜூன் 30க்குள் வாங்க மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்

ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்க ஆதார் எண் கட்டாயம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 14:53 [IST]

English summary

Central government announce that Aadhar card is important to get subsidy for ration card. Government urges that everyone should get Aadhar card within June 30th of this year.