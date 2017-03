ஆன்- லைனில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய இனி ஆதார் கட்டாயம் !

ஆன்லைன் ரயில் டிக்கெட் எடுப்பதில் ஏஜெண்டுகளை கட்டுப்படுத்த ஐ.ஆர்.சி.டி.சி புதிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

English summary

Aadhar card will be must for booking train tickets online