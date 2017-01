100 நாள் வேலை திட்டத்திற்கும் ஆதார் அட்டை அவசியம்: மத்திய அரசு கெடுபிடி

ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதிக்குப் பிறகு 100 நாள் வேலைத்திட்டத்துக்கு ஆதார் அட்டை அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Central government official is saying that People must have Aadhar Number from April 1st who are all working in the The National Rural Employment Guarantee Scheme.And the officer says that People should apply for Aadhar by March 31 who are all not having.